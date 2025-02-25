Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Eski hakemler Vincic’i yorumladı

Süper Lig’in 25. haftasının kapanışında beklenen derbi oynandı. Şampiyonluk yarışı için kritik önemdeki maçta Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Dev maçtaki beraberlikle birlikte iki takım arasındaki 6 puanlık fark korunurken Galatasaray Fenerbahçe’ye karşı 2’li averajdaki üstünlüğünü korudu.

Karşılaşma sonrası derbinin Sloven hakemi Vincic’in verdiği kararların doğru olup olmadığı tartışma konusu haline geldi. Beinsports’taki Trio programında konuşan eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Tartışmalı pozisyonlar içinde özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlarda kararların doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

Eski hakemlerin tartışmalı pozisyonlara ilişkin yorumları şöyle:

Yusuf'un Sallai'ye müdahalesinde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Galatasaray hızlı hücuma çıkacakken Fenerbahçeli Yusuf, rakibini durdurmak için bir faul yapıyor. Topla oynayan Galatasaraylı oyuncu, top ayağından açıldıktan sonra, topla oynama şansı kalmadıktan sonra basması var. Kontrolsüz basma. Maçın henüz 2. dakikası. Ben sarı kart beklerdim."

Deniz Çoban: "Bu 1. dakika da olsa, 95. dakika da olsa sarı kartlık basma. Dikkatsiz faul olarak gördüyse itiraz etmem. Mutlaka sarı kart olmalıydı."

Bülent Yıldırım: "Hakem temas noktasını sağlıklı görememiş olabilir. Ayağa basma ve kontrolsüz faul, taktik amaçlı yapılmış bir faul. Genel uyarı değil de sarı kart gerekir."

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bahattin Duran: "Düdük zamanlaması çok doğru. Muslera topla oynadı, Szymanski fren yapamadı, ellerini bariyer olarak kullandı, Muslera'ya çarptı. Muslera topla oynadı, yapması gereken hamleyi yaptı, Szymanski çarptı. Faul ve gol iptali doğru karar." |

Deniz Çoban: "Faulde hiç şüphe yok. Muslera topla oynadıktan sonra Szymanski gidip çarptı. Düdük zamanlaması doğru."

Bülent Yıldırım: "Pozisyon çok net. Muslera topla oynarken çarpma var. Dikkatsiz fauldür. Gol iptali yüzde 100 doğru."

Osimhen elle oynadı mı?

Deniz Çoban: "Dördüncü hakemin, yardımcı hakemin hâkim olduğu pozisyonda, Osimhen'in elleri doğal pozisyondayken... Osimhen ne yapabilir daha? Kendi takım arkadaşından gelen top. Asla elle oynama değil."

Bahattin Duran: "Yakın mesafeden, kendi takım arkadaşından gelen top. El doğal konumda. Bu pozisyonda elle oynama olmaz."

Bülent Yıldırım: "Kesinlikle elle oynama söz konusu değil."

Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: "Bence burada penaltı yok. Hakem oyunu devam ettirerek doğru mu yaptı? Doğru yapmadı. Neden? Skriniar, Osimhen'i perdelemeye gelirken Osimhen sol kolunu kontrolsüz şekilde dışarıya açarak Skriniar'ın yüzüne vurdu. Skriniar dönerken Osimhen arada sıkışıp yerde kaldı. Osimhen'in kolu doğal değil. Kontrolsüz... Sarı kart görmesi lazım. Hücum faul verilmesi lazım. Hakem, pozisyonu itibarıyla göremiyor mu? Açık bir kol var. Devam demeyi tercih etti. Burada penaltı yok, penaltıdan önce hücum faul var."

Bahattin Duran: "Burada çok fazla tartışacak bir şey yok. Hakemin devam kararı doğru mu? Penaltı için soruyorsak evet. Osimhen hücum faul yaptı, sarı kart verilmeliydi. Elini Skriniar'ın yüzüne uygunsuz kullanmış. Net faul, net sarı kart, penaltı yok."

Bülent Yıldırım: "Penaltı yok. Ancak, içerideki fiziksel mücadeleye bakınca Osimhen'in Skriniar'ın yüzüne kol hamlesi var. Hücum faul ve sarı kart."

Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinde eline çarpan topta penaltı verilmeli mi?

Deniz Çoban: "Böyle penaltı olmaz. İlgisi yok. Böyle bir penaltıyı Karasev verdi, ortadan kayboldu." |

Bahattin Duran: "Bir oyuncunun bilerek oynadığı top, kendi eliyle nerede olursa olsun geliyorsa ihlal değil. Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Karasev böyle bir penaltı verdi, UEFA açıklama yaptı. Böyle penaltı olmaz, bitti."

Lemina'nın pozisyonunda penaltı verilmeli mi?

Bahattin Duran: Bu pozisyon net penaltı! Devam kararı yanlış. Top kornerden geldi ve oyuncular bu topu gördü. Yakın çekimde bir görüntü var, top 'rainbow ball' değil. Lemina'nın üst koluna geldi. Oyuncular topu görüp havaya çıktılar, Lemina'nın önünde Davinson var. Top Davinson'a çarpmadan, kimseye değmeden doğrudan Lemina'nın eline geldi. Kol tamamen açık. Beklenmeyen bir top değil. Lemina bu topu baştan sona gördü. Doğal olmayan koluna temas etti. Net bir penaltı. |

Deniz Çoban: Bahattin Hocamın söylediklerine tamamen katılıyorum. Lemina, kornerden itibaren topu gördü ve takip etti. Beklenmeyen bir top değil. Top, karşıdan geliyor ve arkadaşının 25-30 santimetre uzağından geçiyor. Lemina ile mücadele eden hiçbir Fenerbahçeli yok. Tartışmasız, açık ve net bir penaltı. UEFA da buna penaltı diyor. Karşıdan gelen topa rağmen kolunu yukarıda tutup aşağı indirmedi. Risk aldı ve bunun sonucunda top eline çarptı. Penaltı.

Bülent Yıldırım: Uzaktan gelen, beklenen bir top. Top kornerden geldi. Risk aldın ve kolunu öne doğru uzattın. Bu riskin sonunda top kola çarptı. Kol doğal değil. Hakem penaltı kararı vermeliydi. VAR devreye girmeliydi.