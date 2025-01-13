Galatasaray’ın penaltı beklentisinde haklı mı? Tartışmalı pozisyonları böyle yorumladılar

Süper Lig’in 19. Haftasında Galatasaray kendi evinde Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz atarken, Başakşehir’in tek golü ise Piatek kaydetti.

Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında avantajını koruduğu maça tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Özellikle Mertens’in ortası sonrası gelen elle müdahale itirazı ve Galatasaray’ın ikinci golünün iptal edilip edilmemesi gerektiği merak konusu olan pozisyonlar arasına girdi.

Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İşte tartışmalı pozisyonlara ilişkin yapılan yorumlar:

16. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasının hemen dışında düşürülüp sarı kart gördüğü pozisyon.

Bahattin Duran: Yunus Akgün'ün itirazdan sarı kart görmesi doğru ama Yunus'a net bir faul yapılıyor. Hakem faulü değerlendiremedi. Başakşehirli oyuncuların yaptığı net bir fauldü. Yunus'un itirazları sonrası sarı kart görmesi doğru.

Bülent Yıldırım: Başakşehirli oyuncu Yunus'un dengesini bozmuş, net bir faul.

Deniz Çoban: Söyleyecek bir şey yok. Net bir faul.

27. dakikada Mertens'in ortasında Hamza'nın eline çarpan topta devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Bence net penaltı. Bunu kime sorarsak soralım penaltı der. Buna devam diyen de olabilir. VAR müdahale etmeliydi.

Bülent Yıldırım: Bu geliş normal değil. Karşıdan gelen topa defans oyuncusu böyle mi savunma yapar? Bu top uzaktan geliyor, beklenmedik değil, oyuncu sakarlık yapıyor. Açık, tartışmasız net penaltı. VAR müdahale etmeliydi.

Deniz Çoban: Yüzde 100 el var. Ama nasıl? Top uzak mesafeden geliyor. Savunma oyuncusu için beklenmeyen bir top değil. Vücudunu koordine edebilir. 25 metreden top geliyor. Öncesinde de topu ıskalayan bir oyuncu yok. Hiçbir şey yok. En uzak noktadan kendi pozisyonunu ayarlayabilir. El de destek eli değil. Kafasına ıska geçmiş kolunu genişletiyor. El kol doğal değil. Top gelene kadar elini kaçırabilir. Önlem almıyor. Top eliyle oluşuyor. Tartışmaısız penaltı. VAR'ın devreye girmesi gerekirdi.

51. dakikada Keny'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Penaltı yok. Abdülkerim riskli bir hareket yaptı. Topla oynayamadı. Uzattığı ayağı topla oynayamadı, rakibini düşürdüyse penaltı deriz. Abdülkerim'in ayağıyla, Keny'nin ayağı buluşmadı. Fotoğrafa bakınca ayaklar yapışık ama arada 1 metre mesafe var. Yerde süpürdüğü dizi de temas etmedi. Devam kararı doğru. Keny'e aldatmadan sarı kart düşünülebilir. Penaltı kesinlikle yok.

Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Zor pozisyon.

Deniz Çoban: Keny'nin ayağının yere bastığı yer ile Abdülkerim'in ayağını yere bastığı yer arasında 1 metre fark var. Hiçbir noktada Abdülkerim'in Keny'e teması yok. Keny kendini yere attı. Keny sarı kartla oynuyordu bu dakikada. Penaltı yok. Keny sarı kart görmeliydi.

59. dakiakda Barış Alper Yılmaz'ın attığı ikinci golün öncesinde ihlal var mı? Devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Havadan eliyle topu önüne indirmemiş Osimhen. Burada olabilecek en doğal konumda el. Kesinlikle elle oynama yok. 3 pozisyon inceledik. El yok, hafif ayağıyla temas var ama ihlal değil. Top çok net doğal konumdaki ele geliyor. Oyunun devam etme kararı doğru. VAR protokolüne göre ihlal yok. Sonuç olarak oyunun devam etmesi doğru.

Bülent Yıldırım: Benim için de karar doğru. İhlal yok.

Deniz Çoban: İlk pozisyonda benim gördüğüm top Osimhen'in karnına geliyor. Bir oyuncunun vücut askiyonu ne olabilir 35-40 santimde? Bu bir beklenmeyen top. Oyun kurallarında Osimhen o top eline çarpıp gol olsaydı gol iptal edilirdi ama pas verdikten sonra iptal şansı yok. Bilerek oynama değil. Oyunun devam etmesi doğru. VAR'lık bir husus yok.

76. dakikada Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta Jakobs ve Opoku arasındaki mücadele penaltı çalınmalı mıydı?

Bahattin Duran: Ben topun Opoku'ya değdiğini görüyorum. Opoku'nun sağ omzuna çarpıyor. Ben bunu omuz olarak görüyorum. Buradan penaltı çıkaramadım. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Jakobs'un kolu doğal konumda değil. Opoku'nun sağ omzundan sektiğini görüyorum. Bir kanıt bulabildik mi? Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Topun ele değdiğini görüyorum. Başka pozisyonda sol omzuna sekiyor diye gördüm. Opoku'nun sağ omzuna çarpıyor. Pozisyonun 8 tane açısı var. Seyircilerimiz karar versin. Devam kararı doğru.