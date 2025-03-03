Galatasaray’ın penaltısında karar doğru mu? Eski hakemler son noktayı koydu

Süper Lig’de Galatasaray deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların aldığı beraberlik ve Fenerbahçe’nin Antalyaspor’a karşı aldığı beraberlikle puan farkı 4’e indi.

Karşılaşma sonrası tartışmalı pozisyonlarda hakemin verdiği kararların doğru olup olmadığı merak konusu haline geldi. Özellikle Galatasaray ve Kasımpaşa’nın penaltı kazandığı pozisyonlarda kararlar tartışıldı.

Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran hakem kararlarını değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumları şöyle:

8. dakikada Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyonda karar doğru mu?



Deniz Çoban: Osimhen pozisyona hamle yapması gereği kaleciye geliyor ve kaleci topa ulaşamıyor. Bütün bedenini küçülterek Osimhen'e dokunmamaya çalışıyor. Dikkatsiz bir hamle ve penaltı olduğunu düşünüyorum. VAR müdahalesinde emin değilim.



Bülent Yıldırım: Sadece kalecinin eliyle yapmış olduğu gecikmiş hamle basit bir temasa sebep olsaydı VAR müdahalesini yanlış bulurdum. Bedeniyle rakibin sol bacağına düşüp dağıtıyor. Penaltı ve VAR müdahalesi doğru.



Bahattin Duran: Victor Osimhen hızlı bir oyuncu. Hızlı davranacak. Her iki oyuncunun da amacı topla oynamak. Kaleci kontrolsüz bir şekilde gelmiyor bence ama atletik özelliklerini ön plana çıkaran Osimhen önce geliyor ve topa dokunuyor. Kaleci her ne kadar ellerini ve vücunu sakınmak istese de topa dokunmadıktan sonra dikkatsiz bir şekilde teması var. Sahada penaltı benim için ama bu pozisyonda VAR müdahalesini doğru bulmuyorum.

33. dakikada Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?



Deniz Çoban: Ele gelip gelmediği konusunda Kasımpaşa'nın itirazı var.



Bülent Yıldırım: Ele gelmiyor devam doğru.



Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Top Sara'nın eline temas etmiyor.

36. dakikada Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda hakemin kararı doğru mu?



Deniz Çoban: Evet futbol oyunu temas oyunudur. Her temas ihlal değildir. Bu temas çok küçük bir temas. Bir sonraki hamleyi etkileyecek bir temas değil. İsterse devam eder ve etkilenmez diye düşünüyorum. Teması hissedince kendini yere bıraktığını düşünüyorum. Penaltı olmadığını düşünüyorum.



Bülent Yıldırım: Bu pozisyon benim için penaltı. Lemina rakibinin kramponun altına vuruyor. Küçük bir temas ancak dikkatsiz bir temas. VAR'ın konusu değil. Galatasaray aleyhine penaltı verilmeliydi.



Bahattin Duran: Bu pozisyonda topu işaret ediyor. Topla net bir şekilde Kasımpaşalı futbolcu oynuyor. Lemina topla oynamasa bile Kasımapaşalı futbolcuya çok hafif bir teması var. Bu pozisyon benim için penaltı değil. Oyunun devam etmesi doğru.

81.dakikada Kasımpaşa'nın penaltı kazandığı pozisyonda karar doğru mu?



Deniz Çoban: Penaltıyla birlikte bariz gol şansı nedeniyle kırmızı kart olması gerektiği düşüncesindeyim.



Bülent Yıldırım: Penaltıda benim için şüphe yok.



Bahattin Duran: Penaltı sahada çok net.