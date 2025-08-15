Galatasaray'ın planı! Barış Alper Yılmaz satılırsa iki futbolcu gelecek

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürerken diğer yandan oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor.

Sarı kırmızılılarda transferin gözde isimlerinden Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan kulübü NEOM'dan gelen teklif kafaları karıştırdı.

NEOM'un Barış Alper için Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis, oyuncuya da yıllık 10 milyon euro maaş önerdiği iddia edildi. Yönetimin ise teklifi 50 milyon euro seviyesine çekmek istediği öne sürüldü.

Barış Alper transferinin gerçekleşmesi durumunda sarı kırmızılıların yeni transferler için geliştirdiği plan da ortaya çıktı.

KALEYE UĞURCAN, KANADA YILDIZ

Galatasaray'ın istediği rakama satışı gerçekleştirebilirse Ederson transferini askıya alıp Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katacağı iddia edildi. Barış Alper'den boşalan pozisyona da yıldız bir futbolcu getirileceği belirtildi.

Sarı kırmızılılarda Cuesta, Köhn ve Nelsson'un da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.