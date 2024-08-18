Galatasaray'ın rakibi 10-0 kazandı

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Galatasaray'ın rakibi 10-0 kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'unda karşılaşacağı Young Boys, rakibine gol yağdırdı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Young Boys, İsviçre Kupası 1. Tur maçında amatör ligden Printse-Nendaz takımını 10-0 yendi.

Young Boys'un gollerini sırasıyla şu futbolcular attı:

1. dakika: Meles
25. dakika: Meles
29. dakika: Itten
31. dakika: Itten
38. dakika: Virginius
45. dakika: Virginius
53. dakika: Itten
55. dakika: Virginius
63. dakika: Golliard
90. dakika: Quartier (Kendi kalesine)

Galatasaray, Yogung Boys'la 21 Ağustos'ta deplasmanda, 27 Ağustos'ta da İstanbul'da oynayacak.

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