Galatasaray'ın rakibi 10-0 kazandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Young Boys, İsviçre Kupası 1. Tur maçında amatör ligden Printse-Nendaz takımını 10-0 yendi.
Young Boys'un gollerini sırasıyla şu futbolcular attı:
1. dakika: Meles
25. dakika: Meles
29. dakika: Itten
31. dakika: Itten
38. dakika: Virginius
45. dakika: Virginius
53. dakika: Itten
55. dakika: Virginius
63. dakika: Golliard
90. dakika: Quartier (Kendi kalesine)
Galatasaray, Yogung Boys'la 21 Ağustos'ta deplasmanda, 27 Ağustos'ta da İstanbul'da oynayacak.