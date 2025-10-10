Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Ligue 1 ekibi Monaco, Avusturyalı teknik adam Adi Hütter ile yollarını ayırdı.

Monaco'dan yapılan açıklamada, "AS Monaco, Adi Hütter'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Kulüp, Adi ve ekibine, AS Monaco'ya olan bağlılıkları ve yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor ve gelecek için kendilerine en iyisini diliyor." ifadeleri kullanıldı.

Monaco bu sezon Adi Hütter yönetiminde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.