Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 12:21

Son Güncelleme: 21 Ekim 2022 Cuma - 12:27 Takip Et

Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor bir sonraki turda oyuna girecek