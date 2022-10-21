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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekiminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 12:21
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor bir sonraki turda oyuna girecek

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Beşiktaş - Serik Belediyespor
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ümraniyespor - Efeler 09 FK
Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor

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