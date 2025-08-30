Galatasaray'ın rakibi Eintracht Frankfurt Can Uzun ile 2'de 2 yaptı

Kaynak: AA
Galatasaray'ın rakibi Eintracht Frankfurt Can Uzun ile 2'de 2 yaptı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un da 1 gol attığı maçta konuk olduğu Hoffenheim'ı 3-1 yenerek Almanya Bundesliga'da sezona 2'de 2'yle başladı.

Bundesliga'nın 2. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

Eintracht Frankfurt, 17 ve 27. dakikalarda Ritsu Doan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken 51. dakikada milli futbolcu Can Uzun, takımının 3. golünü attı. Hoffenheim, Grischa Prömel'in 90+1. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye indirse de karşılaşma 3-1 sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Son Haberler
AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’ndan olay yaratacak hamle! CHP’li isim açıkladı
AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’ndan olay yaratacak hamle! CHP’li isim açıkladı
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Galatasaray'ın rakibi Eintracht Frankfurt Can Uzun ile 2'de 2 yaptı
Galatasaray'ın rakibi Eintracht Frankfurt Can Uzun ile 2'de 2 yaptı
Emniyet Atatürk'süz paylaşım yaptı! Özgür Özel ateş püskürdü
Emniyet Atatürk'süz paylaşım yaptı! Özgür Özel ateş püskürdü
Altay Bayındır son dakikada güldü
Altay Bayındır son dakikada güldü