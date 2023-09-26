Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor. İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa maçları nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un maçları ertelenmişti.
İstanbulspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu.
İŞTE İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Junior Traore.
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi