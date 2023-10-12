Galatasaray'ın rakibi Kalvin Phillips'i alıyor

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'in Bayern Münih'e gidiyor.

Galatasaray'ın rakibi Kalvin Phillips'i alıyor

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kalvin Phillips için çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
İngiliz oyuncunun Manchester City'den sonraki durağının Bayern Münih olabileceği ifade edildi.
Bild gazetesinde yer alan habere göre; Manchester Cityli Kalvin Phillips, Bayern Münih'in kış transfer döneminin hedeflerinden biri olarak gösteriliyor.
Orta saha arayışını sürdüren Alman devinin, 27 yaşındaki orta saha için girişimlere başlayabileceği belirtildi.
2028'DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Bu sezon Manchester City'de 5 karşılaşmaya çıkan Phillips, sadece 167 dakika süre aldı. İngiliz oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

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