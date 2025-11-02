Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax dün akşam Hollanda Eredivisie'de sahasında Heerenveen ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Godts ile 1-0 öne geçmesine rağmen, 68. dakikada Sejk'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu skorun ardından Amsterdam ekibi ligde 11 maçta topladığı 14 puanla 9. sırada yer aldı ve zirveyle arasındaki puan farkı 14 oldu.1-1 sona eren maçın ardından Ajax taraftarları adeta isyan etti.

Mücadelenin ardından teknik direktör John Heitinga'ya istifa edip etmeyeceği soruldu. Hollandalı teknik adam şu yanıtı verdi;

"Soruyu anlıyorum, ama bu konuyla gerçekten ilgilenmiyorum. Alınması gereken kararları yönetim almalı, ben değil. Tek yapmaya devam ettiğim şey, her seferinde ekibim ve oyuncularımla maçlara mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak."

AJAX TARAFTARLARI GALATASARAY ÖNCESİ HEITINGA'YI HEDEF TAHTASINTA OTURTTU

Heitinga'nın maç sonu açıklamaları Ajax taraftarlarını ayağa kaldırdı. Sosyal medyada genç teknik adam için yoğun bir istifa baskısı başlarken bir Hollandalı futbolsever; "Artık üst düzey bir kulüp değiliz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bir başka Ajax taraftarı ise, "Heitinga, Ajax'ın ilk yarıda sağlam bir performans sergilediğini söylüyor. Yönetim ise kenarda durup izliyor. Herkes bunu kabul ediyor. İnanılmaz." şeklinde paylaşım yaptı.