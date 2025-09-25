Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da yıldız oyuncuya ağır ceza!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'un Southampton ile oynadığı Lig Kupası maçında attığı gol sonrası formasını çıkararak sevinen ve bu hareketi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Hugo Ekitike'ye ağır diziplin cezası uygulandı.

Liverpool'un İngiltere Lig Kupası'nda Southampton'ı 2-1 mağlup ettiği maçın 85'inci dakikasında galibiyet golünü atan Hugo Ekitike'nin sevinci pahalıya patladı.

GOL SEVİNCİ İÇİN TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Golden sonra formasını çıkararak tribünlere gösteren Ekitike ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı ve karşılaşmanın son dakikalarını Liverpool 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

ARNE SLOT: APTALCAYDI

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot maç sonu yaptığı açıklamada, Hugo Ekitike'nin gol sevinci nedeniyle kırmızı kart görmesini 'Yaptığı aptalcaydı' diye yorumladı.

LİVERPOOL'DAN AĞIR CEZA YOLDA

Daily Mail'in haberine göre ise Liverpool, Ekitike'ye 2 hafta maaş kesintisi ve kulüp için disiplin cezaları vermeyi planlıyor.

GALATASARAY MAÇINDA YEDEK OTURABİLİR

Galatasaray ile 30 Eylül Salı günü oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Liverpool'da Fransız yıldızla ilgili yaşanan bu gelişme dikkat çekerken Arne Slot'un bir süre Ekitike'yi kulübeye çekmesi bekleniyor.

