Galatasaray'ın rakibi Manchester United'ın kalesi Türk'e emanet. Taraftar deliye döndü. 4 maçta 10 gol yedi

Manchester United'ın file bekçisi Andre Onana, son 4 maçta 10 yemesi sonrası taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, Altay Bayındır'ın kaleye geçmesini istiyor.

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'ın kalesi Türk'e emanet. Taraftar deliye döndü. 4 maçta 10 gol yedi

Manchester United, Premier Lig'de evinde Brighton'a 3-1 mağlup oldu.

Old Trafford'da oynanan mücadelede Brighton'a galibiyeti getiren goller 20. dakikada Danny Welbeck, 53. dakikada P. Gross ve 71. dakikada Joao Pedro'dan geldi.

Manchester United'ın tek golünü ise 73'te H. Mejbri attı.

Bu sonuç sonrası Manchester United taraftarı, takımın kalecisi Andre Onana'ya tepki gösterdi.

Taraftarlar, son 4 maçta 10 gol yiyen Andre Onana yerine kaleye Altay Bayındır'ın geçmesini istiyor.

Stadyum ve sosyal medyada Onana'ya eleştiriler artmaya devam ediyor.

Sezona iyi başlayamayan Kırmızı Şeytanlar, çıktığı 5 maçta 2 galibiyet alırken, rakiplerine 3 kez kaybetti.

ALTAY BAYINDIR KALEYE GEÇİYOR
Teknik Direktör Erik Ten Hag’ın 20 Eylül’de Manchester United’ın Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında eldivenleri Onana’dan alıp Altay’a vermesi bekleniyor.

İngiliz ekibi, Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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