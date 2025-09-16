Galatasaray'ın rakibi Şampiyonlar Ligi'ne iddialı başladı

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında PSV Eindhoven ile deplasmanda karşı karşıya gelen Union St. Gillose sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Union St. Gillose'ya galibiyeti getiren goller, 8'inci dakikada penaltıdan Promise David, 39'da El-Hadj ve 81'de Kevin McAllister'dan geldi.

PSV Eindhoven'ın tek golünü ise karşılaşmanın son anlarında Rubn Van Bommel kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray'ın 25 Kasım'da evinde ağırlayacağı Union St. Gillose Şampiyonlar Ligi'ne Hollanda'da 3 puanı 3 golle alarak iddialı bir başlangıç yaptı.