Galatasaray'ın rakibi Zalgiris'in hocası: Çok eğleniyorum

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Zalgiris'le karşılaşacak Galatasaray'da gözler 25 Temmuz'a çevrilirken teknik direktör Ceburins'ten ilginç bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın rakibi Zalgiris'in hocası: Çok eğleniyorum

Galatasaray ile Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşti. İlk maç 25 Temmuz'da Vilnius'ta, rövanşı ise 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

Litvanya ekibinin teknik direktörü Vladimiras Ceburins, "Eğlenceli, benim için, rakip ne kadar güçlüyse benim için daha da eğlenceli. Geçen sene de benzer bir seviyede oynadık. Elbette çılgın hayranları var ama ben bu durumda daha çok eğleniyorum" dedi.

Zalgiris'in kalecisi Edvinas Gertmons, Galatasaray eşleşmesi hakkında, "Gerçekten onlardan korkmuyoruz. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

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