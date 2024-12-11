Galatasaray’ın rakibinde büyük kriz. Umutları 17 yaşındaki oyuncuya bağlı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın konuk olacağı Malmö'de kaleci krizi yaşanıyor.

İsveç takımının 38 yaşındaki kalecisi Johan Dahlin çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz aydan bu yana forma giyemiyordu.

Dahlin'în sakatlığının ardından eldivenleri devralan 31 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ricardo Friedrich'in de Malmö'nün bugünkü antrenmanına katılmadığı belirtildi.

İsveç basınında Gasetten'in haberine göre; hasta olması nedeniyle Galatasaray maçı öncesi son çalışmaya çıkamayan Friedrich, sarı kırmızılı takıma karşı sahadaki yerini alamayabilir.

Breziyalı file bekçisinin oynayamaması durumunda yarınki maçta Malmö'nün kalesini 17 yaşındaki Joakim Persson koruyacak. İsveç ekibinin yedek kalecisi olarak ise UEFA'ya bildirilen B listesinde bulunan 18 yaşındaki William Nieroth Lundgren'in yer alması bekleniyor.

Bu arada İsveç takımında stoper Pontus Jansson, sağ bek Anton Tinnerholm, kanat oyuncuları Sead Haksabanovic ile Stefano Vecchia'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Persson bu sezon sadece 1 maçta forma giyebildi. Genç file bekçisi, İsveç Kupası ikinci turunda Malmö'nün, 3. Lig takımı Torslanda'yı uzatmalarda 5-2 yenerek elediği maçta 120 dakika sahada kaldı.