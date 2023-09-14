Galatasaray'ın rakibinde sular durulmuyor. O isim de kadro dışı kaldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki İngiliz rakibi Manchester United'da sular durulmuyor.

SANCHO KADRO DIŞI

Kırmızı Şeytanlar'da hafta sonu oynanan maçın ardından menajer Erik Ten Hag ve İngiliz oyuncu Jadon Sancho birbirlerine göndermede bulunmuştu. Ada ekibi, Jadon Sancho'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada bir sonraki duyuruya kadar Jadon Sancho'nun disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Manchester United geçtiğimiz hafta Premier Lig'de Arsenal'a 3-1 yenilmişti.

Sancho, dev maçın kadrosunda yer almayınca Erik Ten Hag maç sonu yaptığı basın açıklamasında İngiliz yıldızın antrenman performansının iyi olmadığını söyledi.

23 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaparak taraftarların söylenenlere inanmamasını, antrenmanlarını eksiksiz yaptığını söyledi.

ANTHONY DE KADRO DIŞI KALMIŞTI

Manchester United transferin son gününde Fiorentina'dan Sofyan Ambarat'ı kadrosuna kattı. Faslı yıldızın sırtında sakatlık olduğu ve bu nedenle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Kırmızı Şeytanlar'da Brezilyalı yıldız Anthony'nin hakkında da şiddet iddialarının çıkması sonrası oyuncu kadro dışı bırakıldı.