Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-25 sezonu hazırlık döneminin birinci etap programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos Çarşamba günü Büyükçekmece Basketbol ile geçekleştireceği hazırlık karşılaşmasına kadar antrenmanlarını İstanbul'da sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, ilk etap çalışmalarının son bölümünü 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bormio kentine gerçekleştirecek.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da sürdüreceği kamp çalışmaları süresince 31 Ağustos'ta İtalyan temsilcisi Trapani Shark, 2 Eylül'de Fransız ekibi Monaco ve 4 Eylül'de Almanya'dan Fraport Skyliners ile hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, Fraport Skyliners maçının ardından İstanbul'a dönerek birinci etap çalışmalarını tamamlayacak.