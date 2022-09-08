Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, bir ismi daha Türkiye'ye getirdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi İspanyol yıldız Juan Mata İstanbul'a geldi. İspanyol futbolcu sezon başından bu yana kulüpsüzdü.

34 yaşındaki Mata son olarak İngiliz ekibi Manchester United'da forma giydi. Mata, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Güzel karşılama için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

JUAN MATA KİMDİR?

Juan Manuel Mata Garcia, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Real Oviedo altyapısında başladı. Real Madrid'in altyapısı da dahil olmak üzere Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerde forma giydi.

1.70 cm boyundaki Mata, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 10 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.