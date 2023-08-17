Galatasaray'ın resmi internet sitesi hacklendi

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Milot Rashica'yı transfer etmesi sonrası ezeli rakibi ile FETO tartışması yaşayan sarı-kırmızılıların internet sitesi korsanlar tarafından hacklendi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesi olan galatasaray.org'a girilmek istenildiğinde "Aradığınız sayfaya teknik sorunlardan ötürü ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ekrana geldi.

NE OLMUŞTU

Siyah-beyazlıların Galatasaray'ın bir süredir transferi için uğraştığı Milot Rashica'yı kadrosuna katması sonrası sosyal medya hesabından paylaştıkları videoda Galatasaray'a FETÖ vurgusu yapması iki kulüp arasında gerilim yaşanmasına sebep olmuştu.