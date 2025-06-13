Galatasaray'ın sağ koluna bahis firması geldi

Misli, Galatasaray Futbol A Takımı ile 3 sezonluk sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Misli, 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında Galatasaray Erkek Futbol Takımı’nın resmi bahis sponsoru ve forma sağ kol sponsoru olacak.

Misli.com’dan sponsorluk anlaşması için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin önde gelen ve uluslararası alanda başarıyı hedefleyen kulüplerinden Galatasaray ile yapılan bu anlaşma, Misli’nin Türk sporuna duyduğu bağlılığın ve uzun vadeli vizyonunun somut bir göstergesidir.

Galatasaray ile kurduğu bu iş birliği doğrultusunda, kulübün geniş taraftar desteği, köklü geçmişi ve başarı tutkusu ile aynı doğrultuda hareket eden Misli, spora duyulan tutkuyu ve spor iletişimini daha da ileriye taşımaktan heyecan duyuyor. Her iki markanın da dinamik ve tutkulu yapısı, bu iş birliğini sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda ortak bir başarı yolculuğu haline getiriyor ve Türk sporuna sürdürülebilir büyüme vaat etmeye devam ediyor.”