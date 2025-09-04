Galatasaray’ın ‘Şampiyon’ marşı değişiyor! Fenerbahçe transferi Uzi’yi harekete geçirdi!

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Galatasaray için yazdığı “Şampiyon” marşıyla tribünlerin coşkusuna ortak olan rapçi Uzi, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi sonrası gelen tepkiler üzerine marşta radikal bir değişiklik yapma kararı aldı.

“CİMBOM’UN OĞLU KEREM AKTÜRKOĞLU”

Ömer Karahan’ın haberine göre, Galatasaray için yazdığı marşta Kerem Aktürkoğlu için “Cimbom’un oğlu Kerem Aktürkoğlu” ifadelerine yer veren rapçi Uzi, milli oyuncunun sarı lacivertli takıma geçmesinin ardından gelen tepkiler üzerine marşta değişikliğe gitme kararı aldı.

TRANSFER SONRASI TEPKİ ÇEKTİ

Transferin ardından Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken rapçi Uzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıda değişiklik yapacağını duyurdu.

“MALUM ŞAHSI ÇIKARMAK İSTİYORUM”

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Uzi, “Arkadaşlar, ben de malum şahsı şarkıdan çıkarmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapıyorum, emin olun.” dedi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA SÖYLEMİŞTİ

Sarı kırmızılı takımın 25. şampiyonluk kutlamasında rapçi Uzi, yazdığı şarkıyla büyük beğeni toplamıştı.

Şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan Uzi, statta binlerce taraftarla birlikte marşı hep bir ağızdan söylemişti.

Marşta, Galatasaray’ın futbolcularının isimleri, kulübün efsane isimleri ve yöneticileri de yer alıyordu.

