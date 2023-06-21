Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Zalgiris Vilnius - Struga maçının galibi ile olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Editör: Barış Atakan

Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme turunda kuralar çekildi.

Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi belli oldu.

İŞTE RAKİP
Galatasaray, 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) - FC Struga (Makedonya) maçının galibi ile oynayacak.

Devler Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 3 tur geçmesi gereken Galatasaray, her turda seribaşı olacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş mücadeleleri ise bir hafta sonra oynanacak.

Takımlar üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yapacak.

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