Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını Eintracht Frankfurt ile son maçını ise Manchester City'ye karşı oynayacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, Devler Ligi'ndeki maç programı belli oldu. Cimbom, ilk maçını 18 Eylül'de son maçını ise 28 Ocak'ta oynayacak.

İşte Galatasaray'ın maç programı;

18 Eylül
Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül
Galatasaray - Liverpool

22 Ekim
Galatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım
Ajax - Galatasaray

25 Kasım
Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık
Monaco - Galatasaray

21 Ocak
Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak
Manchester City - Galatasaray

