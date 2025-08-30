Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, Devler Ligi'ndeki maç programı belli oldu. Cimbom, ilk maçını 18 Eylül'de son maçını ise 28 Ocak'ta oynayacak.



İşte Galatasaray'ın maç programı;



18 Eylül

Eintracht Frankfurt - Galatasaray



30 Eylül

Galatasaray - Liverpool



22 Ekim

Galatasaray - Bodo/Glimt



5 Kasım

Ajax - Galatasaray

25 Kasım

Galatasaray - Union Saint-Gilloise



9 Aralık

Monaco - Galatasaray



21 Ocak

Galatasaray - Atletico Madrid



28 Ocak

Manchester City - Galatasaray

