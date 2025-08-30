Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, Devler Ligi'ndeki maç programı belli oldu. Cimbom, ilk maçını 18 Eylül'de son maçını ise 28 Ocak'ta oynayacak.
İşte Galatasaray'ın maç programı;
18 Eylül
Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül
Galatasaray - Liverpool
22 Ekim
Galatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım
Ajax - Galatasaray
25 Kasım
Galatasaray - Union Saint-Gilloise
9 Aralık
Monaco - Galatasaray
21 Ocak
Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak
Manchester City - Galatasaray
