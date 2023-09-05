Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Halil Dervişoğlu'na şok

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve ön eleme maçları sonrası bu sezon 2019-2020 sezonunun ardından Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecek olan Galatasaray, kadrosunu duyurdu.

Yeni transferler olan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele kadroda yer alırken, Halil Dervişoğlu, Dubois ve Midtsjö kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu.