Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi duygusal veda!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi duygusal veda!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Bundesliga ekibi, Paris FC'ye transfer olan tecrübeli kalecisi Kevin Trapp için veda töreni düzenleyecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi serüvenine yarın Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçla başlayacak.

Deutsche Bank Park'ta TSİ 22.00'da oynanacak maç öncesi veda seromonisi gerçekleştirilecek.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uzun yıllar Eintracht Frankfurt kalesini koruyan ve bu yaz döneminde Paris FC'ye transfer olan 35 yaşındaki file bekçisine özel bir veda töreni düzenleneceği duyuruldu.

Son Haberler
Yürek yakan kazada şoke eden gelişme: Kasten öldürmeden tutuklandı!
Yürek yakan kazada şoke eden gelişme: Kasten öldürmeden tutuklandı!
Arda Turan taktik tahtasında Beşiktaş'ı nasıl mat ettiğini anlattı
Arda Turan taktik tahtasında Beşiktaş'ı nasıl mat ettiğini anlattı
Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri
Büyükşehir’e 300 milyonluk soru!
Büyükşehir’e 300 milyonluk soru!
Rusya, Elon Musk’a rakip çıktı! Dev projenin benzerini yapacaklar
Rusya, Elon Musk’a rakip çıktı! Dev projenin benzerini yapacaklar