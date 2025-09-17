Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi duygusal veda!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi serüvenine yarın Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçla başlayacak.

Deutsche Bank Park'ta TSİ 22.00'da oynanacak maç öncesi veda seromonisi gerçekleştirilecek.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uzun yıllar Eintracht Frankfurt kalesini koruyan ve bu yaz döneminde Paris FC'ye transfer olan 35 yaşındaki file bekçisine özel bir veda töreni düzenleneceği duyuruldu.