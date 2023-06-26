Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi planı: İlk hedef Maycon

Globo esporte'de yer alan habere göre; Galatasaray, Shakhtar Donetsk'in Corinthians'a kiraladığı Maycon'u kadrosuna katmak istiyor.

25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'e kadar devam edecek.

SERBEST KALABİLİR

Oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada, gelen herhangi bir transfer teklifi sonrası Maycon'un istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin yer aldığı aktarıldı.

Maycon, Corinthians ile çıktığı 112 maçta 4 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.