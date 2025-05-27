Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan lig aşamasından katılacak. Avrupa'da liglerin büyük ölçüde tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak 29 takım netleşti.

Kura çekiminin ardından lig aşamasında Galatasaray 8 takımla karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar her torbadan ikişer takımla eşleşecek ve son 16 mücadelesi verecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

İşte Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonuna direkt katılım sağlayan ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlar:

İngiltere: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Newcastle United

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao

Fransa: PSG, Marsilya, Monaco

İtalya: Inter, Napoli, Atalanta, Juventus

Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt

Portekiz: Sporting

Hollanda: PSV, Ajax

Çekya: Slavia Prag

Yunanistan: Olympiakos

Belçika: Union SG

Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar sadece 1. torba kesinleşti:

Real Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Liverpool

PSG

Inter

Chelsea

Borussia Dortmund

Barcelona