Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan lig aşamasından katılacak. Avrupa'da liglerin büyük ölçüde tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak 29 takım netleşti.
Kura çekiminin ardından lig aşamasında Galatasaray 8 takımla karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar her torbadan ikişer takımla eşleşecek ve son 16 mücadelesi verecek.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
İşte Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonuna direkt katılım sağlayan ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlar:
İngiltere: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Newcastle United
İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao
Fransa: PSG, Marsilya, Monaco
İtalya: Inter, Napoli, Atalanta, Juventus
Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
Portekiz: Sporting
Hollanda: PSV, Ajax
Çekya: Slavia Prag
Yunanistan: Olympiakos
Belçika: Union SG
Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar sadece 1. torba kesinleşti:
Real Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Liverpool
PSG
Inter
Chelsea
Borussia Dortmund
Barcelona