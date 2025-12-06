Galatasaray'ın 9 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Fransız ekibi Monaco, ligde çıktığı Brest deplasmanında 1-0 kaybetti.
Kamory Doumbia'nın 28. dakikada attığı gol, sonucu belirlerken ev sahibi Brest'te Ludovic Ajorque, 60. dakikada kırmızı kart gördü.
Brest'in son yarım saati 10 kişi oynamasına rağmen skoru tabelasını değiştiremeyen Monaco'nun sahadaki performansı eleştiri yağmuruna tutuldu.
Monaco bu sonuçla, 15 maç sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 23 puanda kaldı.