Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Basketball Champions League 2025/26 sezonu kura çekimi 2 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Olimpiyat Müzesi’nde gerçekleşti.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Galatasaray MCT Technic birinci torbadan katıldığı kura çekiminde ikinci torbadan Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel, üçüncü torbadan Alman ekibi FIT/One Würzburg Baskets ve dördüncü torbadan ise İtalyan temsilcisi Pallacanestro Trieste ile birlikte E Grubu’nda yer aldı.

Basketball Champions League ilk grup maçları 7 Ekim tarihinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak, Galatasaray'ın maç takvimi ise ilerleyen zamanlarda kesinlik kazanacak.

Normal sezon gruplarında ilk sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazanırken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar çapraz eşleşmeler ile Son 16’ya kalabilmek için play-in turu oynayacaklar.