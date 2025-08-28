Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
Galatasaray'ın 1. torbadan rakipleri
Galatasaray - Liverpool
Manchester City - Galatasaray
Galatasaray'ın 2. torbadan rakipleri
Eintracht Frankfurt - Galatasaray
Galatasaray - Atletico Madrid
Galatasaray'ın 3. torbadan rakipleri
Galatasaray - Bodo/Glimt
Ajax - Galatasaray
Galatasaray'ın 4. torbadan rakipleri
Monaco - Galatasaray
Galatasaray - Union SG
1.TORBA
Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.
2.TORBA
Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.
3.TORBA
Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.
4.TORBA
Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.