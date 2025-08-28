Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için yapıldı. Sarı kırmızılı temsilcimizin rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

Galatasaray'ın 1. torbadan rakipleri

Galatasaray - Liverpool

Manchester City - Galatasaray

Galatasaray'ın 2. torbadan rakipleri

Eintracht Frankfurt - Galatasaray

Galatasaray - Atletico Madrid

Galatasaray'ın 3. torbadan rakipleri

Galatasaray - Bodo/Glimt

Ajax - Galatasaray

Galatasaray'ın 4. torbadan rakipleri

Monaco - Galatasaray

Galatasaray - Union SG

1.TORBA

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

2.TORBA

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

3.TORBA

Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.

4.TORBA

Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.

