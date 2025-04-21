Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali fırladı: Tahmini yapay zekâ yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali fırladı: Tahmini yapay zekâ yaptı

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile berabere kalması sonrası Galatasaray ile puan farkı 5’e yükseldi. Yapay zekânın yaptığı tahmine göre, 32. Hafta itibariyle Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali fırladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında derin yara aldı. Bu sonuçla Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5 oldu.

Fenerbahçe'nin takıldığı maç sonrası Euro Club Index adlı veri sitesi, şampiyonluk ihtimallerini güncelledi.

Hafta öncesi Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6 olarak verilirken, Kayserispor maçı sonrası bu oran yüzde 4'e kadar düşürüldü.

Galatasaray'ın hafta başındaki şampiyonluk oranı yüzde 77.4 iken, puan farkının 5'e çıkmasıyla bu oran yüzde 96'ya çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin sezon sonundaki puan tahmini 88'den 87'ye gerilerken, Galatasaray için hafta öncesinde verilen 91 puanlık tahmin de 92'ye çıkarıldı.

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