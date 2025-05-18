Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Fenerbahçe'ye gitti

Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine durumu değerlendiren Yüzme Federasyonu, yaptığı soruşturmanın ardından kararını verdi. Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk kupasının sarı-lacivertlilere gitmesi gerektiğini açıkladı. Bunun üzerine Galatasaray Tahkim Kurulu'na başvurdu ve itiraz etti.

TAHKİM KURULU KARARINI AÇIKLADI

Kupanın Galatasaray'dan alınarak Fenerbahçe'ye verilmesi kararını Yüzme Federasyonu her iki kulübe de iletti. Galatasaray'ın itirazı sonucunda Tahkim Kurulu kararını verdi. Kurul onama kararının sonunda, kupanın federasyona teslim edilmesi gerektiğini açıkladı.

VİZE PROBLEMİ KUPADAN ETTİ

4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası talimatında, müsabakalara yalnızca 2022-2023 vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği bilgisi verildi.

Fenerbahçe, Galatasaray adına yarışan Doğa Çelik’in vizesinin 30 Eylül 2022’te bittiği konusunda Federasyona başvurdu. İtirazlar sonucu Galatasaray'ın puanları silindi ve Doğa Çelik diskalifiye cezası aldı.