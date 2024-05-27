Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama programı belli oldu. Kupa töreni ne zaman?

Konya deplasmanında aldığı galibiyetin ardından Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da büyük sevinç yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanındaki Sarı-Kırmızılı taraftarlar sabahın ilk ışıklarına kadar çılgınlar gibi eğlendi. Futbol takımının Konya dönüşünde coşku tavan yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki organizasyonda futbolcular ve taraftarlar adeta bütünleşti.

Muhteşem gece sonrasında Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kupasının kaldırılacağı organizasyonun tarihini merak etmeye başladı. Sarı-Kırmızılı kulüp, şampiyonluk kutlaması programını duyurdu.

Galatasaray 24. şampiyonluğunu bu akşam Rams Park’ta görkemli bir törenle kutlayacak. Organizasyon saat 19.05’te başlayacak. Sürpriz şarkıcılar, Suat Ateşdağlı'nın DJ performansı, ışık, konfeti ve drone gösterisi kutlamalara renk katacak.

Galatasaray Kulübü şampiyonluk kutlaması bilet fiyatlarını da duyurdu. Kombine kart sahibi olan taraftarlar bulunduğu tribünde töreni izleme hakkına sahip. Loca sahipleri de etkinlikten ekstra ücret ödemeden yararlanacak. Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore’lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlara da Doğu alt tribün bileti hediye edilecek.

Bilet fiyatları şöyle:

Doğu Batı Vip Tribünler ₺1.000

Doğu -Batı Alt Tribün ₺500

Doğu -Batı Üst Tribün ₺250

Kuzey - Güney Kale Arkası ₺150"