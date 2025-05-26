Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında Ebru Yaşar rüzgarı! Şarkılarıyla yüzbinleri coşturdu

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak bu sezonun ilk kupasını müzesine götüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takım üst üste 3, toplamda ise 25.kez mutlu sona ulaştı. Cimbom 5.yıldızı takan ilk takım oldu.

Galatasaray şampiyonluğunu Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilen müthiş bir organizasyon ile kutladı.

KIZI VE OĞLU İLE SAHNEYE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı taraftarların unutulmaz gecesinde Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıktı. Yeni şarkısı “Affet”i seslendiren Yaşar, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş ve Kehribar şarkılarıyla sarı- kırmızılı taraftarları coşturdu. Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine Affet şarkısını ikinci kez söyledi. Sesiyle taraftarlara unutulmaz anlar yaşatan Yaşar, taraftarlara üçlü de çektirdi.

CANNES‘E ŞIKLIĞIYLA DAMGA VURMUŞTU

Ebru Yaşar bu yıl 78'ncisi gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'ne de şıklığıyla damga vurmuştu.

2 YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz günlerde Yılın Kadın Sanatçısı Ödülüne layık görülen Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaz sezonuna damgasını vuracak iki yeni şarkıyla da hayranlarına sürpriz yaptı. Yaşar, Burak Bulut’la düet yaptığı Affet ve solo olarak seslendirdiği Yıllar Sonra adlı parçaları içeren yepyeni EP’sini dijital müzik platformlarında yayınladı. Yaşar’ın bu şarkıları da kısa sürede dinlenme rekorları kırdı.