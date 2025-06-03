Galatasaray’ın şampiyonluk tesciline sosyal medya tepkileri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun puan durumlarını resmi olarak tescil etti.

Galatasaray, sezonu 95 puanla tamamlayarak 25. şampiyonluğunu elde etti ve Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı takımı olma unvanını perçinledi.

TFF’nin açıklamasına göre, hakem raporları ve maç sonuçları incelenerek yapılan tescil işlemi, sarı-kırmızılıların ligdeki dominasyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Galatasaray, 18 Mayıs 2025’te Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğu garantilemiş ve ligin bitimine iki hafta kala taraftarlarını sevince boğmuştu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 36 maçta 30 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan ekip, 91 gol atarak ligin en golcü takımı oldu.

TFF’nin açıklamasında, Trendyol Süper Lig’in yanı sıra Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da puan durumlarının tescillendiği belirtildi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ:

Sosyal medyada Galatasaray’ın şampiyonluk tescili büyük yankı uyandırdı. X platformunda taraftarlar, “5 yıldızlı şampiyonluk bizim!” ve “Aslan yine kükredi!” gibi coşkulu paylaşımlarla sevincini dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Okan Buruk ve Osimhen’le tarih yazdık, bu gurur hepimizin!” derken, başka bir taraftar, “95 puanla rekor kıran Galatasaray, Süper Lig’in kralı!” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe taraftarları ise, “11 puan farka rağmen pes etmeyeceğiz!” gibi paylaşımlarla ezeli rekabeti sürdürdü.

Galatasaray’ın bu zaferi, Süper Lig tarihinde iki sezon üst üste 90 ve üzeri puan toplayan ilk takım olması açısından da dikkat çekti.

TFF’nin tescil kararıyla birlikte, sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı kazandı.

Taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarını İstanbul’un dört bir yanında sürdürürken, Galatasaray’ın 5. yıldızı sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.