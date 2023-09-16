Galatasaray'ın Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Galatasaray'ın Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor'u ağırlıyor.

Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

Samsunspor: Okan Kocuk, Marc Bola, Rick Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Tait, Soner Aydoğdu, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata

FORM DURUMLARI

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Samsunspor ise 3 hafta sonunda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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