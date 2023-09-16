Galatasaray'ın Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor'u ağırlıyor.
Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi
Samsunspor: Okan Kocuk, Marc Bola, Rick Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Tait, Soner Aydoğdu, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata
FORM DURUMLARI
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Samsunspor ise 3 hafta sonunda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
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