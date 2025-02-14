Galatasaray'ın savunması alarm veriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın savunması alarm veriyor

UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup olan Galatasaray’ın savunması alarm veriyor. Sarı kırmızılılar bu sezon 36 maçta kalesinde 54 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

Sarı kırmızılı ekibin savunmadaki sıkıntısı bu karşılaşmada da devam etti. Bu sezon 36 resmi maça çıkan Galatasaray, kalesindeki 54 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un öğrencileri, 7 mücadelede rakiplerine gol izni vermedi.

Galatasaray; Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum Futbol Kulübü, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Adana Demirspor maçlarında kalesini gole kapattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakayı kazanamayan sarı kırmızılı ekip, Avrupa'da bu sezon oynadığı 11 maçta da gol yedi.

Son Haberler
Sibel Can Lady Gaga oldu! Yeni kapak albümü sosyal medyanın diline düştü
Sibel Can Lady Gaga oldu! Yeni kapak albümü sosyal medyanın diline düştü
Hakkari gülümseten görüntüler... Bu sefer kardan adam yapılmadı
Hakkari gülümseten görüntüler... Bu sefer kardan adam yapılmadı
Fatih Altaylı iktidara karşı gözünü kararttı!
Fatih Altaylı iktidara karşı gözünü kararttı!
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Yaşam savaşını kaybetti
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Yaşam savaşını kaybetti
Trabzonspor’un rakibi belli oldu
Trabzonspor’un rakibi belli oldu