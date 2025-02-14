Galatasaray'ın savunması alarm veriyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

Sarı kırmızılı ekibin savunmadaki sıkıntısı bu karşılaşmada da devam etti. Bu sezon 36 resmi maça çıkan Galatasaray, kalesindeki 54 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un öğrencileri, 7 mücadelede rakiplerine gol izni vermedi.

Galatasaray; Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum Futbol Kulübü, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Adana Demirspor maçlarında kalesini gole kapattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakayı kazanamayan sarı kırmızılı ekip, Avrupa'da bu sezon oynadığı 11 maçta da gol yedi.