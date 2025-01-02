Galatasaray’ın sezon başı aldığı savunmacıya Premier Lig kancası

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Galatasaray’ın sezon başı aldığı savunmacıya Premier Lig kancası

Kadrosuna yıldız oyuncular katmayı amaçlayan Galatasaray’ı ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılara sezon başı gelen oyuncuya Premier Lig’den talip çıktı.

Galatasaray ara transfer için çalışmalarına devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelen son bilgilere göre sarı kırmızılıların bir oyuncusuna Premier Lig’den talip çıktı.

Galatasaray’ın sezon başında 9 milyon euro bonservisle transfer ettiği Jelert’e Everton talip oldu. İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen 21 yaşındaki sağ bekin Premier Lig’de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray’ın bu transferden kâr etmeyi amaçladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Sarı kırmızılı forma ile 21 maça çıkan Jelert 1 gol attı.

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