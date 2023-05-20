Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Sivasspor: Ali Şaşal, Samba, Caner, Appindangoye, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Kritik maçın ilk 11'leri belli oldu...
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Sivasspor: Ali Şaşal, Samba, Caner, Appindangoye, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo