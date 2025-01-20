Galatasaray’ın Skriniar transferi çıkmaza girdi. PSG’nin formülü ortaya çıktı

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Galatasaray’ın Skriniar transferi çıkmaza girdi. PSG’nin formülü ortaya çıktı

Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Skriniar konusunda çıkmaza girdiği öğrenildi. Slovak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG, transfer için flaş bir formülü uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Galatasaray’ın Skriniar transferi çıkmaza girdi. Slovak oyuncu ile Tottenham’ın da ilgilendiği belirtilirken, İngiliz ekibinin transfer rekabetinde önde olduğu vurgulandı.

TBR Football'un haberine göre, Ligue 1’deki kurallar gereği PSG’nin Slovak savunmacıyı kiralık olarak göndermesi zor bir ihtimal olarak görülüyor. Mevcut kurallar gereği takımlar en fazla 6 oyuncusunu kiralık olarak gönderebiliyor. Fransız devinin bu sorunu kiralık oyunculardan birini satarak aşmayı planlıyor.

PSG’nin satmayı planladığı kiralık oyuncular arasında Beşiktaş forması giyen Ndour da yer alıyor. Fransız basını, PSG’nin genç oyuncuyu kulübe çağırmasının beklendiğini kaydetmişti. giyen Ndour'a İtalyan kulüpleri ilgi gösteriyor.

Ndour ya da başka bir kiralık futbolcunun satılmasına kadar Skriniar, PSG'den kiralık olarak ayrılamayacak. Ayrıca Ligue 1 devi, Soler'i indirimli bir anlaşmayla West Ham'a teklif etti ancak İngiliz takımındaki teknik direktör değişikliğinin ardından bu transfer pek mümkün görünmüyor.

Milan Skriniar'la ilgili bu belirsizliği göz önüne alan Galatasaray'ın ise Axel Disasi'yi kiralamak için Chelsea ile görüşmelerde bulunduğu ileri sürüldü.

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