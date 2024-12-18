Galatasaray’ın son anda transfer edemediği oyuncu Fenerbahçe’nin listesinde

Kaynak: Fanatik
Galatasaray’ın son anda transfer edemediği oyuncu Fenerbahçe’nin listesinde

Fenerbahçe’nin transfer listesine sürpriz bir oyuncu girdi. Galatasaray’ın sezon başında son anda transfer edemediği Hermoso, sarı lacivertlilerin listesinde yer aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’deki sakatlık krizi transfer planlarının değişmesine neden oldu. Sarı lacivertliler transferde önceliği sol bek stopere verdi.

Fanatik’te yer alan habere göre, sarı lacivertlilerin transfer listesine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe’nin transfer listesine Atletico Madrid’in savunmacısı Hermoso girdi.

İspanyol savunmacı sezon başında Galatasaray’a imza atmak üzereyken son anda kararını değiştirip Roma ile anlaşmıştı. Ancak kötü bir sezon geçiren ve maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı alan İtalyan ekibi 29 yaşındaki savunmacıyı gözden çıkardı.

Mario Branco’nun, Hermoso önerisine olumlu yaklaşarak adaylar arasına aldığı öğrenildi. İspanyol futbolcu, tam da Mourinho’nun istediği gibi hem stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor.

Hermoso’nun maaş yükünden kurtulmak isteyen Roma, sezon başında bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı oyuncuyu aynı şekilde gönderebilir.

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