Galatasaray’ın son transfer hamlesine çok şaşırdılar: Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray ara transferde Lens forması giyen Frankowski'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, Polonyalı oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli verecek. Öte yandan tecrübeli sağ bekin satın alma opsiyonu 7 milyon euro oldu.

Sarı kırmızılıların transfer hamlesi Fransa’da ve Polonya’da büyük şaşkınlığa neden oldu. Polonya basınına konuşan gazeteci Hugues Honore Frankowski’nin ara transferde takımdan ayrılmasına çok şaşırdığını ifade etti. Frankowski’nin gidişinin Lens için büyük bir kayıp olduğunun altını çizen Honore şunları söyledi:

"Lens'e geldiği ilk günden itibaren etkiliydi. Fizik kondisyonuyla dikkat çekiyrdu. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol tarafta oldukça başarılıydı. Taktiksel olarak zeki olduğunu gösterdi ve potansiyelini hemen fark ettik. Nadiren sakatlanıyordu. Rakibe kolayca uyum sağlama yeteneğine sahipti. Hücumda çok iyi bir performans gösterdi ve Lens adına çok sayıda gol katkısı verdi. Bu nedenle yokluğu büyük bir kayıp."

Przemyslaw Frankowski'nin sezon ortasında Lens'ten ayrılmak istemesine şaşırdıklarını ifade eden Fransız muhabir, "Büyük paralarla karşı karşıya olduğunuzda ne yapabilirsiniz ki" şeklinde konuştu.

Frankowski'nin Galatasaray'a transferi için "Buna şok diyebiliriz" ifadesini kullandı ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun takımdan ayrılmak isteyecek oyuncular arasında olacağını hiç tahmin etmiyorduk. Ayrıca Fransa'da transfer dönemi kapandı ve Lens onun yerini sezon sonuna kadar dolduramayacak."