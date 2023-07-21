Galatasaray'ın Stadı'nın yeni ismi belli oldu

Editör: Barış Atakan

Sarı - kırmızılı kulüp ile Rams Global arasında stadyum isim sponsorluğu için anlaşma sağlandı.

Galatasaray, stadyumun yeni adı için imza töreni düzenledi.

Törene; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Rams Global CEO'su Devran Bülbül ve basın mensupları katıldı.

ANLAŞMA RESMEN İMZALANDI

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Galatasaray'ın stadyumunun yeni adı Rams Park oldu. Rams Global ile stadyum isim sponsorluğu için 5 yıllık sözleşme imzalandı.

"AVRUPA'DA KUPA İSTİYORUZ"

Basın toplantısında söz alan başkan Dursun Özbek, "Dünya standartlarında olan bu anlaşma için Rams ailesine teşekkür ediyorum. Hedefimiz yeniden Avrupa'da kupa kazanmak. Bu hedef için hayalleri olan markalara ihtiyacımız var. Rams, bu markalardan biri. Kazanacağımız Avrupa kupasını burada bir şölen eşliğinde kutlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.