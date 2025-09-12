Galatasaray'ın stadyum geliri ağızları açık bıraktı!

İç sahada maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray, 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyar 77 milyon TL stat geliri elde etti.



Loca, VIP ve kombine hasılatında yüzde 24 artış sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın kapasitesini 53 bin 978 kişiye çıkardı.

Devler Ligi'nde en az 4 maça (Liverpool, Bodo- Glimt, Gilloise, Atletico Madrid) ev sahipliği yapacak Aslantepe para basmaya devam edecek.

