Galatasaray'ın stadyum geliri ağızları açık bıraktı!

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, stadyum gelirlerini ciddi bir şekilde artırdı. Sarı-kırmızılılar, 2024 Haziran-2025 Mayıs döneminde adeta kasasını doldurdu.

İç sahada maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray, 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyar 77 milyon TL stat geliri elde etti.

Loca, VIP ve kombine hasılatında yüzde 24 artış sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın kapasitesini 53 bin 978 kişiye çıkardı.

Devler Ligi'nde en az 4 maça (Liverpool, Bodo- Glimt, Gilloise, Atletico Madrid) ev sahipliği yapacak Aslantepe para basmaya devam edecek.

