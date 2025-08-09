Galatasaray'ın stoper planı: Nelsson ve Cuesta'yı gidiyor, De Winter geliyor

Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray stoper transferi için arayışlarını sürdürüyor.

GALATASARAY'DAN KONI DE WINTER HAMLESİ

Akanji ve Singo gibi isimlerle ilgilenen ve transfer görüşmelerinde bulunan sarı kırmızılı kulübün gündemine sürpriz bir isim dahil oldu.

İtalyan basınından Repubblica Genova'nın haberine göre; Galatasara, Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Belçikalı stoper Koni De Winter için girişimlerde bulundu.

GENOA EN AZ 25 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Genoa'nın geçtiğimiz yaz Juventus'tan 8 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki savunmacı için Galatasaray'dan 25 milyon Euro + bonuslar talep ettiği bildirildi.

AVRUPA'DA YÜKSEK İLGİ GÖRÜYOR

Genoa ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1,91'lik De Winter'in Crystal Palace, Bournemouth, West Ham ve Sporting Lisbon gibi kulüplerin de peşinde olduğu iddia edildi.