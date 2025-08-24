Galatasaray'ın stoper transferi Davinson'a bağlı!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray bir süredir sonuçlandırmadığı stoper transferi için listesinin ilk sırasında yer alan Manuel Akanji ile yakın zamanda masaya oturmayı planlıyor. Transferin gerçekleşmesinin Davinson Sanchez ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Galatasaray yönetimi, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu İsviçreli stoper Manuel Akanji’nin temsilcisiyle yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Yapılacak görüşmede sözleşme şartlarının netleşmesi bekleniyor.

MAAŞ PAZARLIĞINDA DAVINSON ŞARTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre sarı kırmızılılar, Akanji’ye Davinson Sanchez’in maaşından fazlasını ödemek istemiyor. İsviçreli oyuncunun yüksek ücret talebinde ısrarcı olması halinde transfer çıkmaza girebilir.

GUARDIOLA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Pep Guardiola’nın kadroda düşünmediği 30 yaşındaki Akanji, son oynanan Tottenham maçının kadrosuna alınmamıştı. Tecrübeli savunmacının Manchester City ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray en ciddi talip olarak öne çıkıyor.

SON GÖRÜŞME BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray, maaş konusundaki son görüşmede istediği sonucu alamazsa alternatif savunmacılara yönelecek. Akanji transferinde bu görüşme kritik önem taşıyor.

