Galatasaray'ın süper yıldızından yüzyılın imzası. Bavulunu topladı transfer bombası patlıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın süper yıldızından yüzyılın imzası. Bavulunu topladı transfer bombası patlıyor

Galatasaray'da bu sene forvet hattında forma giyen Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Batshuayi'ye rağmen ağları 5 kulvarda 48 maçta 14 kez havalandıran ve 5 de asis yapan Barış Alper Yılmaz yüzyılın transferini yapmak üzere. Ünlü futbolcu bavulunu topladı.

Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, 48 maçta 14 gol ve 5 asistle Avrupa devlerini peşine taktı. Napoli ve İngiliz kulüpleri, milli oyuncunun transferi için yarışıyor.

Galatasaray’ın bu sezonki parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında. Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan sarı-kırmızılı ekipte forvet hattı, 91 golle rakiplerine korku saldı.

Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Michy Batshuayi gibi isimlere rağmen Barış Alper, 48 maçta 14 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti. Güçlü fiziği ve hırslı oyunuyla rakipleri adeta sahadan silen 25 yaşındaki milli yıldız, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.

gs1.jpg

Sezonun bitmesiyle tatil için bavulunu toplayan Barış Alper, İngiltere ve İtalya’dan birçok kulübün transfer listesinde. Özellikle Napoli, Osimhen’in bonservisini elinde tutması nedeniyle genç yıldızı yakından takip ediyor. Galatasaray yönetimi, oyuncunun Avrupa hayalinden dolayı transferde kolaylık sağlayacağını belirtti. Barış Alper’in de İngilizce dersleri alarak uzun süredir Premier Lig’e hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi halinde Barış Alper’in eski kulübü Keçiörengücü de kazanç sağlayacak. Kulüple yapılan görüşmelerde, Keçiörengücü’nün 3 milyon Euro’luk pay talebi kabul gördü. Bu durum, transferin ciddiyetini ortaya koyuyor. Avrupa’daki kulüpler, yaz transfer dönemi öncesi kadrolarını güçlendirmek için temaslarını hızlandırırken, Barış Alper’in geleceği merak konusu.

Galatasaray’ın genç yeteneği, hızı, gücü ve bitiriciliğiyle Avrupa sahnesine damga vurmaya hazır. Transferin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yıldız oyuncunun başarısını Avrupa’da görmeyi umut ediyor.

gs.jpg

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (4 Haziran 2025)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Spot piyasada elektrik fiyatları (4.6.2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları (4.6.2025)
Chiaka Ogbogu VakıfBank'a geri döndü
Chiaka Ogbogu VakıfBank'a geri döndü
Minik zekalardan büyük hamleler
Minik zekalardan büyük hamleler
Aracın çarptığı yavru kedi, öğrencilerinin kalp masajıyla hayata döndü
Aracın çarptığı yavru kedi, öğrencilerinin kalp masajıyla hayata döndü