Galatasaray'ın süper yıldızından yüzyılın imzası. Bavulunu topladı transfer bombası patlıyor

Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, 48 maçta 14 gol ve 5 asistle Avrupa devlerini peşine taktı. Napoli ve İngiliz kulüpleri, milli oyuncunun transferi için yarışıyor.

Galatasaray’ın bu sezonki parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında. Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan sarı-kırmızılı ekipte forvet hattı, 91 golle rakiplerine korku saldı.

Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Michy Batshuayi gibi isimlere rağmen Barış Alper, 48 maçta 14 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti. Güçlü fiziği ve hırslı oyunuyla rakipleri adeta sahadan silen 25 yaşındaki milli yıldız, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.

Sezonun bitmesiyle tatil için bavulunu toplayan Barış Alper, İngiltere ve İtalya’dan birçok kulübün transfer listesinde. Özellikle Napoli, Osimhen’in bonservisini elinde tutması nedeniyle genç yıldızı yakından takip ediyor. Galatasaray yönetimi, oyuncunun Avrupa hayalinden dolayı transferde kolaylık sağlayacağını belirtti. Barış Alper’in de İngilizce dersleri alarak uzun süredir Premier Lig’e hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi halinde Barış Alper’in eski kulübü Keçiörengücü de kazanç sağlayacak. Kulüple yapılan görüşmelerde, Keçiörengücü’nün 3 milyon Euro’luk pay talebi kabul gördü. Bu durum, transferin ciddiyetini ortaya koyuyor. Avrupa’daki kulüpler, yaz transfer dönemi öncesi kadrolarını güçlendirmek için temaslarını hızlandırırken, Barış Alper’in geleceği merak konusu.

Galatasaray’ın genç yeteneği, hızı, gücü ve bitiriciliğiyle Avrupa sahnesine damga vurmaya hazır. Transferin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yıldız oyuncunun başarısını Avrupa’da görmeyi umut ediyor.