Galatasaray'ın sürpriz ismi İstanbul'a getiriyor. Başkan uçak biletini gönderdi

Galatasaray, 2005-2006 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşatan efsane teknik direktörü Eric Gerets’i Kayserispor maçına davet etti.

Belçikalı çalıştırıcı, sarı-kırmızılı ekibin başında unutulmaz bir zafer kazanmış, Fenerbahçe’nin Denizlispor deplasmanında 16 dakikalık uzatmada berabere kalmasıyla şampiyonluğu ilan etmişti.

Kulüp, bu özel maçı şampiyonluk ilanı olarak görüyor ve Gerets’in tribünde olması için uçak biletini hazırladı.

Gerets, son olarak Fransız ekibi Marsilya’nın davetiyle bir maç için stada gitmiş ve yıllar sonra futbol sahalarında boy göstermişti. Galatasaray’ın bu jesti, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. 2005-2006 sezonunda Kayserispor’u evinde mağlup ederek şampiyonluk yolunu açan Gerets, o dönemki taktikleri ve liderliğiyle hâlâ kulübün efsaneleri arasında.

Sarı-kırmızılı yönetim, Gerets’in katılımıyla hem geçmişe saygı duruşunda bulunmayı hem de şampiyonluk coşkusunu artırmayı hedefliyor. İstanbul’a gelmesi beklenen Gerets’in, maç öncesi taraftarlarla buluşması da planlanıyor. Bu davet, Galatasaray’ın köklü tarihine vurgu yapan anlamlı bir adım olarak görülüyor.