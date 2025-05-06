Galatasaray'ın sürpriz ismi İstanbul'a getiriyor. Başkan uçak biletini gönderdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın sürpriz ismi İstanbul'a getiriyor. Başkan uçak biletini gönderdi

Galatasaray, efsane hocası Eric Gerets’i Kayserispor maçına davet etti. Tarihi şampiyonluk yaşayan Belçikalı teknik adam, şampiyonluk maçında İstanbul’da olacak. Başkan, uçak biletini günler öncesinden gönderdi.

Galatasaray, 2005-2006 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşatan efsane teknik direktörü Eric Gerets’i Kayserispor maçına davet etti.

Belçikalı çalıştırıcı, sarı-kırmızılı ekibin başında unutulmaz bir zafer kazanmış, Fenerbahçe’nin Denizlispor deplasmanında 16 dakikalık uzatmada berabere kalmasıyla şampiyonluğu ilan etmişti.

Kulüp, bu özel maçı şampiyonluk ilanı olarak görüyor ve Gerets’in tribünde olması için uçak biletini hazırladı.

111-001.jpg

Gerets, son olarak Fransız ekibi Marsilya’nın davetiyle bir maç için stada gitmiş ve yıllar sonra futbol sahalarında boy göstermişti. Galatasaray’ın bu jesti, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. 2005-2006 sezonunda Kayserispor’u evinde mağlup ederek şampiyonluk yolunu açan Gerets, o dönemki taktikleri ve liderliğiyle hâlâ kulübün efsaneleri arasında.

ffff.jpg

Sarı-kırmızılı yönetim, Gerets’in katılımıyla hem geçmişe saygı duruşunda bulunmayı hem de şampiyonluk coşkusunu artırmayı hedefliyor. İstanbul’a gelmesi beklenen Gerets’in, maç öncesi taraftarlarla buluşması da planlanıyor. Bu davet, Galatasaray’ın köklü tarihine vurgu yapan anlamlı bir adım olarak görülüyor.

dursun.jpg

Son Haberler
Volkan Konak’ın ismi sanat merkezinde yaşatılacak! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti
Volkan Konak’ın ismi sanat merkezinde yaşatılacak! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti
Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı! TFF'den flaş karar
Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı! TFF'den flaş karar
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk! Can güvenliğini hiçe saydılar
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk! Can güvenliğini hiçe saydılar
Taşova’nın öğrencileri çevre için kolları sıvadı
Öğrencileri çevre için kolları sıvadı
Mahkemeden Trump’a şok karar! Çok istediği düzenleme iptal oldu
Mahkemeden Trump’a şok karar! Çok istediği düzenleme iptal oldu