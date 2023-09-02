Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.

GS TV'nin haberine göre; Galatasaray kafilesini taşıyan takım otobüsüne, Gaziantep Kalyon Stadyumu yakınlarında taşlar ve sopalarla saldırıldığı öne sürüldü.

GS TV'nin haber akışı sırasında sunucu Ebru Gürsoy, Sarı Kırmızılı takım otobüsüne taş ve sopalarla saldırıldığını ifade etti.

Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Öte yandan Ebru Gürsoy'un yaptığı yapylaşım da Sarı Kırmızılı taraftarlar tarafından gündem oldu.

İşte o paylaşım;